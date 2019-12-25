Утром 7 декабря пробки на дорогах Петербурга достигли 6 баллов

Город "покраснел" от многочисленных аварий и дорожных работ.

В Петербурге, согласно данным сервиса "Яндекс.Пробки", утром 7 декабря дорожная ситуация достигла 6 баллов.

Автомобилистам придется отстоять в пробках в центре Петербурга: на Невском (две аварии), Лиговском, Владимирском (дорожные работы). Суворовском (авария), Каменноостровском, Литейном, Загородном, Московском (авария возле набережной реки Фонтанки), Вознесенском, Чкаловском (авария) проспектах. Также пробки наблюдаются на улице Льва Толстого, Петропавловской улице, Большом проспекте Петроградской стороны, в районе станции метро "Спортивная" (авария), Троицком мосту, Дворцовой, Смольной, Воскресенской набережных и на набережной Обводного канала (две аварии).

Пробки встретят автомобилистов и в Красногвардейском районе: на шоссе Революции (авария), проспекте Косыгина (две аварии), Индустриальном проспекте (дорожные работы).

"Встали" Ивановская (авария) и Народная улицы (авария) в Невском районе. Пробки наблюдаются в районе железнодорожной станции "Сортировочная". Красным выделен и Невский путепровод.

Плотное движение наблюдается и на Московском шоссе (две аварии). На КАД в сторону Мурманского шоссе автомобилисты "соберут" три аварии.

Традиционно затруднено движение на въезде в Кудрово. Автомобилисты простоят в пробке и на КАД (авария) в районе поселка Бугры.

Напомним, с 30 ноября в Петербурге введены новые ограничения движения.

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