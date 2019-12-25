С 30 ноября в Петербурге вводятся новые ограничения движения

Они связаны с прокладкой водопровода и теплосети.

С 30 ноября в Петербурге вступают в силу новые ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, с этого дня закроют движение на участке Малодетскосельского проспекта от Московского проспекта до Батайского переулка. До 2 декабря здесь будут вестись работы по прокладке теплосети.

С 4 декабря нельзя будет проехать на проспекте Ветеранов от улицы Партизана Германа до улицы Лёни Голикова. На этом участке дороги займутся прокладкой водопровода. Работы завершатся 26 марта 2022 года.

Ранее мы писали, что в Петербурге досрочно открыли движение по всем развязкам ЗСД с Шуваловским проспектом.

Фото: Piter.TV