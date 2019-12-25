Движение по всем съездам развязки ЗСД с Шуваловским проспектом запустили в Петербурге

Второй этап должны были открыть в декабре, однако работы завершили досрочно.

В понедельник, 29 ноября, стало известно, что на транспортной развязке ЗСД с Шуваловским проспектом открылся съезд при движении с севера – со стороны трассы Е-18 "Скандинавия". Об этом сообщили на сайте оператора платной трассы.

В сентябре этого года было открыто движение по первым трем съездам. Второй этап должны были открыть в декабре, однако работы завершили досрочно.

Автомобилистам теперь доступны три направления: заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону КАД (север), заезд с Шуваловского проспекта на ЗСД в сторону Богатырского проспекта и съезд с ЗСД на Шуваловский проспект при движении с юга.

Ранее Piter.tv сообщал, что Смольный ускорит строительство метро и Московско-Дунайской развязки. Дополнительные деньги будут выделены до конца года.

Фото: пресс-служба группы компаний "АБЗ-1"