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Вечером 20 мая пробки в Петербурге достигли 9 баллов
Сегодня, 19:02
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kraratau27

Вечером 20 мая пробки в Петербурге достигли 9 баллов

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Отмечается, что около получаса пробки составляют 9 баллов. 

Согласно данным "Яндекс.Пробки", в четверг, 20 мая, уже к 17:40 загруженность на дорогах оценивалась в 9 баллов из 10. Отмечается, что около получаса пробки составляют 9 баллов. 

Так, к вечеру пробки на дорогах наблюдаются на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. К тому же, крайне плотное движение действует от Пражской улицы до Дальневосточного проспекта. Пробка составляет 4,3 километра. 

Также загруженность на дорогах наблюдается на Пискарёвском проспекте и участке шоссе Революции - Рябовское шоссе. Заторы оцениваются в 10 баллов из 10. 

Ранее мы писали, что нарушения при дорожных работах привели к пробке на Приморском проспекте. 

Фото: Piter.tv

Теги: 9 баллов, движение, дороги, пробки
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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