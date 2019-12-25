Вечером 20 мая пробки в Петербурге достигли 9 баллов

Отмечается, что около получаса пробки составляют 9 баллов.

Согласно данным "Яндекс.Пробки", в четверг, 20 мая, уже к 17:40 загруженность на дорогах оценивалась в 9 баллов из 10. Отмечается, что около получаса пробки составляют 9 баллов.

Так, к вечеру пробки на дорогах наблюдаются на проспекте Славы, Невском путепроводе, Ивановской улице, Володарском мосту и Народной улице. К тому же, крайне плотное движение действует от Пражской улицы до Дальневосточного проспекта. Пробка составляет 4,3 километра.

Также загруженность на дорогах наблюдается на Пискарёвском проспекте и участке шоссе Революции - Рябовское шоссе. Заторы оцениваются в 10 баллов из 10.

Ранее мы писали, что нарушения при дорожных работах привели к пробке на Приморском проспекте.

Фото: Piter.tv