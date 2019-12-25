Нарушения при дорожных работах привели к пробке на Приморском проспекте

Две полосы должны были остаться свободными, но их заняли для проведения работ по фрезерованию и асфальтированию.

Глава Государственной административно-технической инспекции Петербурга Олег Зотов объяснил причину пробки на Приморском проспекте длиной более 5 км. Об этом он написал на своей странице в "ВКонтакте".

Сейчас на участке идет ремонт Ушаковского путепровода. Накануне ГАТИ обнаружила грубые нарушения при проведении работ. В отношении руководителя подрядной организации возбудили дело об административном правонарушении.



Компания нарушила схему организации дорожного движения. Она должна была проводить работы только в крайней правой полосе, однако заняло всю ширину проезжей части. Как следствие — образовалась пробка.



Информацию передали ГИБДД, комитету по развитию транспортной инфраструктуры. Меры могут быть приняты и в отношении заказчика — СПб ГБУ "Мостотрест".

Отметим, что пробка на Приморском проспекте от Липовой аллеи до Ушаковского моста сохраняется до сих пор.

Фото: ВКонтакте / Олег Зотов