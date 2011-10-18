На Пулковском шоссе из-за дорожных работ образовался затор

Горожане пожаловались, что опаздывают в аэропорт.

Сегодня, 17 сентября, на Пулковском шоссе образовалась пробка из-за дорожных работ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам водителей, затор растянулся на 5 км. Горожане пожаловались, что опаздывают в аэропорт. Автобусы задерживаются, потому что открыта всего одна полоса.

Через Московское шоссе тоже глухота, стояла полтора часа. Комментатор

Ранее на Piter.tv: в Петербурге злоумышленник развел пенсионерок на 1,5 млн рублей.

Фото: Яндекс. Карты