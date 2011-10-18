  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Пулковском шоссе из-за дорожных работ образовался затор
Сегодня, 15:33
53
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Пулковском шоссе из-за дорожных работ образовался затор

0 0

Горожане пожаловались, что опаздывают в аэропорт.

Сегодня, 17 сентября, на Пулковском шоссе образовалась пробка из-за дорожных работ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам водителей, затор растянулся на  5 км. Горожане пожаловались, что опаздывают в аэропорт. Автобусы задерживаются, потому что открыта всего одна полоса. 

Через Московское шоссе тоже глухота, стояла полтора часа.

Комментатор

Ранее на Piter.tv: в Петербурге злоумышленник развел пенсионерок на 1,5 млн рублей.

Фото: Яндекс. Карты

Теги: затор, пробки, пулковское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии