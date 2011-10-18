На Пулковском шоссе из-за дорожных работ образовался затор

Сегодня, 17 сентября, на Пулковском шоссе образовалась пробка из-за дорожных работ. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
По словам водителей, затор растянулся на 5 км. Горожане пожаловались, что опаздывают в аэропорт. Автобусы задерживаются, потому что открыта всего одна полоса.
Через Московское шоссе тоже глухота, стояла полтора часа.
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Фото: Яндекс. Карты
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