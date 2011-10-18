В Петербурге злоумышленник развел пенсионерок на 1,5 млн рублей

Мошенник заявил, что родственники пожилых женщин попали в ДТП и им нужны деньги.

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину, который обманул двух пожилых женщин на 1,5 млн рублей. Выяснилось что пенсионерки отдали средства мошеннику, чтобы он "помог" снять с их родственников ответственность за "страшное ДТП", которого и не было. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сначала в полицию обратилась 84-летняя жительница Петербурга, проживающая в квартире на набережной реки Фонтанки. Она призналась, что за "помощь" передала злоумышленнику 520 тыс. рублей.

Позже к стражам порядка зашла 85-летняя пожилая женщина, которая проживает на Пражской улице. Она отправила мошеннику 900 тыс. рублей, пытаясь спасти родственника.

Были возбуждены уголовные дела. Подозреваемого поймали днем ранее, 16 сентября, у дома 19 по улице Расстанной. Известно, что задержанного судили за кражу велосипеда.

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Фото: Piter.tv