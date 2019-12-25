Водители застряли в пробке на Пулковском шоссе

На момент публикации пробка составляет не более 500 метров.

Днем 15 апреля автомобилисты застряли в пробке на Пулковском шоссе. Об этом написал петербуржец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам мужчины в 12 часов, машины стоят уже 20 минут без движения. На данный момент пробка практически "рассосалась". Есть затор в районе развязки с КАД в сторону Петербурга.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до 24:00 16 апреля в связи с производством работ по реконструкции железнодорожного путепровода ограничивается движение транспорта по чётной стороне Пулковского шоссе от КАД до Дунайского проспекта..

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб