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Водители застряли в пробке на Пулковском шоссе
Сегодня, 14:46
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nadezhda_sib

Водители застряли в пробке на Пулковском шоссе

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На момент публикации пробка составляет не более 500 метров.

Днем 15 апреля автомобилисты застряли в пробке на Пулковском шоссе. Об этом написал петербуржец в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

По словам мужчины в 12 часов, машины стоят уже 20 минут без движения. На данный момент пробка практически "рассосалась". Есть затор в районе развязки с КАД в сторону Петербурга. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что до 24:00 16 апреля в связи с производством работ по реконструкции железнодорожного путепровода ограничивается движение транспорта по чётной стороне Пулковского шоссе от КАД до Дунайского проспекта.. 

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: кад, пробка, пулковское шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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