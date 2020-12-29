Оторванный электропровод стал причиной пробки на проспекте Славы

Утром 26-го января водители встали в пробку на проспекте Славы. По словам очевидцев, виной этому стал оборвавшийся контактный провод. Из-за этого троллейбусы не смогли продолжить движение.
Лежащий провод заметили на Витебском проспекте. Перед ним на проспекте Славы образовался затор, который сохраняется и на момент публикации, в 09:25. Пробка растянулась на участке проспекта от Бухарестской улицы до развязки с Витебским. Далее водители тоже не смогут проехать свободно, так как на улице Типанова произошло несколько ДТП.
В целом пробки в Петербурге оцениваются в 5 баллов.
Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Фото: Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, "Яндекс.Карты"
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