Оторванный электропровод стал причиной пробки на проспекте Славы

Водителям придется простоять в пробке от метро "Проспект Славы" до улицы Космонавтов.

Утром 26-го января водители встали в пробку на проспекте Славы. По словам очевидцев, виной этому стал оборвавшийся контактный провод. Из-за этого троллейбусы не смогли продолжить движение.

Лежащий провод заметили на Витебском проспекте. Перед ним на проспекте Славы образовался затор, который сохраняется и на момент публикации, в 09:25. Пробка растянулась на участке проспекта от Бухарестской улицы до развязки с Витебским. Далее водители тоже не смогут проехать свободно, так как на улице Типанова произошло несколько ДТП.

В целом пробки в Петербурге оцениваются в 5 баллов.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Фото: Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург, "Яндекс.Карты"