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"Стоит наглухо". Водители ждут приезда президента в пробках на КАД

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Около Пулково дороги окрасились в "красный".

У развязок КАД на юге Петербурга образовались пробку. Одну из них, на Красносельском шоссе, заснял пользователь социальных сетей. По словам автора видео, шоссе "стоит наглухо примерно с 12:00".

На кадрах видно, что движения практически нет. На момент публикации, по данным сервиса "Яндекс.Карты", затор в 2,3 км есть на Красносельском шоссе в сторону Красного села. Также плотное движение у развязки с Пулковским шоссе. 

Водители предполагают, что пробки спровоцированы приездом президента. Сегодня он выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2021. 

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: кад, пробка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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