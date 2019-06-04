"Стоит наглухо". Водители ждут приезда президента в пробках на КАД

Около Пулково дороги окрасились в "красный".

У развязок КАД на юге Петербурга образовались пробку. Одну из них, на Красносельском шоссе, заснял пользователь социальных сетей. По словам автора видео, шоссе "стоит наглухо примерно с 12:00".

На кадрах видно, что движения практически нет. На момент публикации, по данным сервиса "Яндекс.Карты", затор в 2,3 км есть на Красносельском шоссе в сторону Красного села. Также плотное движение у развязки с Пулковским шоссе.

Водители предполагают, что пробки спровоцированы приездом президента. Сегодня он выступит на пленарном заседании ПМЭФ-2021.

Видео: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург