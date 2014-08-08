На петербургской дамбе возникла пробка из-за вспыхнувшего авто

Выяснилось, что в легковушке вспыхнул моторный отсек.

На мосту судопропускного сооружения С-2 сегодня, 17 июля, вспыхнула иномарка. Пожарные отправились тушить автомобиль Dodge на 133-й км внутреннего кольца КАД. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 16:27. К 16:42 пламя погасло. По предварительным данным, никто не пострадал.

Выяснилось, что в легковушке вспыхнул моторный отсек. На операцию выезжали 10 спасателей и две спецмашины.

В дирекции КЗС рассказали, что из-за пожара на петербургской дамбе образовалась пробка. Сейчас для проезда свободна только одна левая полоса. Водителей призвали изучить альтернативные маршруты.

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Фото: Piter.tv (архив)