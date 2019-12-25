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Полицейский ранил пьяного байкера, который угрожал ему отверткой
Сегодня, 16:55
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Полицейский ранил пьяного байкера, который угрожал ему отверткой

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Раненому правонарушителю  оказали первую помощь и вызвали карету скорой помощи.

Сегодня ночью, 17 июля, в Невском районе наряд ДПС остановил байкеров, которые в состоянии алкогольного опьянения катались по ночному городу. В ходе проверки выяснилось, что мотоциклист, который управлял двухколесным транспортом, лишен водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При составлении административного протокола брат байкера, который сидел на пассажирском сидении, вытащил из рюкзака отвертку и накинулся с ней в руках на правоохранителя. Сотрудник дорожной полиции сделал предупредительный выстрел, однако злоумышленника это не остановило. Тогда силовик выстрелил в ногу нападающего. 

Раненому правонарушителю  оказали первую помощь и вызвали карету скорой помощи. Сейчас он находится в больнице.

Ранее на Piter.tv:  уголовное дело возбудили после ДТП с каршерингом на Репищевой, где пострадали школьники.

Фото: Piter.tv

 

 

 

Теги: мвд, напал на правоохранителя, полицейский, прибрежная улица, пьяный байкер
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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