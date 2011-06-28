  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Уголовное дело возбудили после ДТП с каршерингом на Репищевой, где пострадали школьники
Сегодня, 16:06
68
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Уголовное дело возбудили после ДТП с каршерингом на Репищевой, где пострадали школьники

0 0

Подростки сейчас находятся в больнице.

В Петербурге возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадали подростки. Напомним, накануне, 16 июля, на Репищевой улице школьники врезались в автобус, когда катались на арендованном Nissan Qashqai. 

По информации Piter.tv, 17-летний водитель воспользовался чужим аккаунтом, чтобы взять иномарку. Известно, что дети попали в больницу. Водитель сейчас находится в тяжелом состоянии. Его двое пассажиров – в состоянии средней степени тяжести. 

Сотрудники полиции выясняют, откуда у несовершеннолетних взялся чужой аккаунт от каршерингового сервиса. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее на Piter.tv: два автобуса столкнулись в Василеостровском районе.

Фото: Piter.tv

Теги: авария с детьми, дтп, каршеринг, пострадали дети, репищева улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии