Уголовное дело возбудили после ДТП с каршерингом на Репищевой, где пострадали школьники

Подростки сейчас находятся в больнице.

В Петербурге возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадали подростки. Напомним, накануне, 16 июля, на Репищевой улице школьники врезались в автобус, когда катались на арендованном Nissan Qashqai.

По информации Piter.tv, 17-летний водитель воспользовался чужим аккаунтом, чтобы взять иномарку. Известно, что дети попали в больницу. Водитель сейчас находится в тяжелом состоянии. Его двое пассажиров – в состоянии средней степени тяжести.

Сотрудники полиции выясняют, откуда у несовершеннолетних взялся чужой аккаунт от каршерингового сервиса. Расследование произошедшего продолжается.

Ранее на Piter.tv: два автобуса столкнулись в Василеостровском районе.

Фото: Piter.tv