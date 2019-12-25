Два автобуса столкнулись в Василеостровском районе

Сегодня, 17 июля, на Васильевском острове произошла авария с участием двух автобусов. Два транспортных средства не поделили Большой проспект В.О. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По предварительным данным, никто не пострадал. У голубого автобуса разбилось лобовое стекло, он получил серьезные повреждения.
Подробности и обстоятельства ДТП уточняются. Выясняется информация о состоянии пассажиров.
Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина упал с дельтаплана и разбился.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все