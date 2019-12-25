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Два автобуса столкнулись в Василеостровском районе
Сегодня, 14:34
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Два автобуса столкнулись в Василеостровском районе

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По предварительным данным, никто не пострадал.

Сегодня, 17 июля, на Васильевском острове произошла авария с участием двух автобусов. Два транспортных средства не поделили Большой проспект В.О. Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По предварительным данным, никто не пострадал. У голубого автобуса разбилось лобовое стекло, он получил серьезные повреждения. 

Подробности и обстоятельства ДТП уточняются. Выясняется информация о состоянии пассажиров.

Ранее на Piter.tv: в Ломоносовском районе Ленобласти мужчина упал с дельтаплана и разбился.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Теги: большой проспект во, дпс, дтп на васильевском острове, столкнулись автобусы
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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