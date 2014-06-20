Автобусы на Советском проспекте задерживаются из-за пробки

Продолжительность поездок увеличилась минимум на 40 минут.

Автобусы №№ 115, 115А, 189, 327 и 328 столкнулись с серьезными затруднениями на маршруте вследствие пробок на Советском проспекте, сообщает СПб ГУК "Организатор перевозок".

В ГАТИ добавили, что в период с 19 по 21 октября 2025 года движение автотранспорта будет ограничено сразу в пяти районах города: Красногвардейском, Красносельском, Невском, Приморском и Фрунзенском.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте восстановили движение после сбоя светофора.

Скриншот: Яндекс.пробки

