ДТП с грузовым поездом и BMW вызвало пробку на Волхонском шоссе

Иномарка изрядно помялась. О пострадавших не сообщается.

В четверг, 22 сентября, на железнодорожных путях на Волхонском шоссе произошла авария, спровоцировавшая пробку. Иномарка BMW врезалась в грузовой состав. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсетях.

Судя по кадрам с места событий, легковая машина сильно деформирована. Поезд остался на месте. На место происшествия прибыла группа спасателей.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, о пострадавших также не сообщалось.

Ранее мы сообщили о том, что студент Политеха попал в ДТП на самокате в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Niko Nik)