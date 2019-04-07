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ДТП с грузовым поездом и BMW вызвало пробку на Волхонском шоссе
Сегодня, 15:57
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ДТП с грузовым поездом и BMW вызвало пробку на Волхонском шоссе

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Иномарка изрядно помялась. О пострадавших не сообщается.

В четверг, 22 сентября, на железнодорожных путях на Волхонском шоссе произошла авария, спровоцировавшая пробку.  Иномарка BMW врезалась в грузовой состав. Об этом сообщили очевидцы ДТП в соцсетях.

Судя по кадрам с места событий, легковая машина сильно деформирована. Поезд остался на месте. На место происшествия прибыла группа спасателей.

Обстоятельства ДТП пока неизвестны, о пострадавших также не сообщалось.

Ранее мы сообщили о том, что студент Политеха попал в ДТП на самокате в Выборгском районе Петербурга.

Фото: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Niko Nik)

 

Теги: bmw, авария с поездом, дтп, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

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