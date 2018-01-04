Студент Политеха попал в ДТП на самокате в Выборгском районе Петербурга

Юношу госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Утром среды, 21 сентября, у дома №9 по улице Рашетова произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, 48-летний мужчина за рулём Renault при совершении левого поворота во двор не убедился в безопасности манёвра и наехал на 16-летнего студента филиала Санкт-Петербургского университета Петра Великого, который передвигался по тротуару на самокате.

В результате аварии юношу госпитализировали с ушибом губы и дестинацией двух передних зубов в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что Парнас заблокировала автомобильная пробка из-за массового ДТП.

Фото: Piter.TV