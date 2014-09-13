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Парнас заблокировала автомобильная пробка из-за массового ДТП

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Информации о пострадавших не поступало.

Во вторник утром, 20 сентября, на Парнасе скопилась огромная пробка из-за массовой аварии. В нее попали минимум пять машин. Об этом рассказали в социальных сетях. 

Автор публикации написал, что "авария с участием 5 машин на спуске с Парнасского путепровода". Судя по видео, в аварии столкнулись микроавтобус, каршеринг, "Форд", "Ауди" и БМВ. На место событий уже приехала реанимация. Информации о пострадавших не поступало.

Фото и видео: Вконтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, массовое, парнас
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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