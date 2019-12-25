Незаконно проданная квартира на Будапештской квартиры признана выморочной благодаря вмешательству прокуратуры

После смерти владелицы поддельное свидетельство о праве на наследство позволило злоумышленнику оформить жильё на подставное лицо (лжевнука покойной).

Фрунзенская районная прокуратура завершила расследование нарушений закона о выморочной недвижимости. Как информирует пресс-служба ведомства, 60-летняя владелица квартиры на Будапештской улице, не оставила законных наследников. Квартира имела кадастровую стоимость свыше 6,5 млн рублей.

После смерти женщины поддельное свидетельство о праве на наследство позволило злоумышленнику оформить жильё на подставное лицо (лжевнука покойной). Далее через фиктивную продажу квартира перешла к другим покупателям за значительно меньшую цену — 3,5 млн рублей. Однако, по действующему законодательству, жилье, оставшееся без наследников, признается выморочным имуществом и должно переходить в распоряжение местных властей для дальнейшего распределения лицам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.

Прокурор Фрунзенского района обратился в суд с иском о признании недействительной регистрации права собственности третьих лиц на данную квартиру и включении её в категорию выморочных активов. Исковые требования прокуратуры были полностью поддержаны. Сейчас осуществляется необходимая юридическая работа по передаче выморочной недвижимости в ведение администрации района.

Параллельно ведётся следствие по уголовному делу о факте мошенничества, совершённого группой лиц в особо крупных размерах.

Ранее мы сообщили о том, что девочка-подросток получила 100 тыс. рублей компенсации за ушибы при падении на Демьяна Бедного.

Фото: Piter.TV