Девочка-подросток получила 100 тыс. рублей компенсации за ушибы при падении на Демьяна Бедного

Проведённая прокурорской службой проверка подтвердила вину учреждения СПБ ГКУ "Жилищное агентство Калининского района", несущего ответственность за содержание придомовой территории.

Прокуратурой Калининского района Петербурга проведена проверка по заявлению жительницы района, касающемуся несчастного случая с участием её дочери-подростка.

Расследование показало, что 6 февраля 2025 года 16-летняя девочка, находясь неподалеку от дома №28 на улице Демьяна Бедного, потеряла равновесие и упала на плохо очищенном тротуаре. В результате падения девушка получила множественные ушибы конечностей.

Проведённая прокурорской службой проверка подтвердила вину учреждения СПБ ГКУ "Жилищное агентство Калининского района", несущего ответственность за содержание придомовой территории. Суд удовлетворил иск прокурора Калининского района, обязав ответственное учреждение выплатить потерпевшей компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура Петербурга помогла вернуть 45 сотрудникам компании свыше 2,7 млн рублей долгов по зарплате.

Фото: Piter.TV