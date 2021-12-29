Врач-онкодерматолог перечислила признаки рака кожи

Специалист указала на важность обращения внимания на границы родинки, ее цвет и размеры.

Есть ряд признаков, когда рак кожи можно выявить на ранней стадии, если вовремя обратиться к специалисту. Об этом в интервью телеканалу "360" заявила врач-онкодерматолог Екатерина Вертиева.

Она отметила, если меланома (злокачественная опухоль) формируется из родинки, то у нее меняются границы: она начинает расползаться, ее границы перестают быть четкими. Второй весомый признак – изменение цвета.

Если родинка из коричневой стала черной, розовой или синей — это свидетельство того, что ее лучше показать специалисту. Екатерина Вертиева, врач-онкодерматолог

Третий признак начала развития опасной опухоли – увеличение родинки в размерах. По словам Вертиевой, если родинка за шесть месяцев увеличилась вдвое, то необходимо показаться врачу.

Существуют и другие злокачественные новообразования, заявила эксперт. К ним относятся базально-клеточные и плоскоклеточные опухоли. Он образуются в виде розовых шелушащихся пятен, не болят, не чешутся, однако не исчезают в течении долгого времени. Обращение к врачу в таких случаях обязательно, отметила Вертиева.

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