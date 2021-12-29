Биологам удалось заснять на видео сверхбыстрый полет микронасекомых

Скорость полета насекомых чаще всего связана с их размером.

Ученые из России выяснили, как маленькие насекомые смогли адаптироваться к быстрому полету. Статья была опубликована в журнале Nature.

Отмечается, что скорость полета насекомых зависит от размера их тела. Одной из причин является то, что при уменьшении размеров тела сокращается площадь крыловой пластинки. Это называется птилоптерией.

При этом некоторые микрожуки очень быстро летают, как и насекомые, которые больше их в три раза. И ученые выяснили, почему так получается.

Для этого исследователи помещали особей Paratuposa placentis под объективы высокоскоростных видеокамер с сильным увеличением и подсвечивали их лазером. P. placentis обычно достигают размера около полумиллиметра.

Оказалось, что все дело в траектории полета. Дело в том, что крылья насекомых движутся что называется в форме восьмерки, а также совершают хлопки сзади и спереди тела. В свою очередь надкрылья являются "тормозами". С их помощью предотвращаются чрезмерные колебания. При этом крылья движутся с большими углами атаки, то есть, плоскость крыла скорее перпендикулярна направлению движения, чем параллельна. Таким образом получается, что насекомое скорее не машет крыльями, а гребет воздух.

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