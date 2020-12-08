Петербуржцев приглашают на профилактические осмотры для диагностики новообразований кожи

Осмотры будут проводиться во Фрунзенском районе 23 и 24 мая.

В Петербурге 23 мая пройдет Всемирный день диагностики меланомы – злокачественного новообразования кожных покровов. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

В преддверии этого дня СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер" при поддержке администрации Фрунзенского района запланировал ряд мероприятий, направленных на привлечение внимания к данному заболеванию и его ранней диагностике. По предварительной записи будут организованы профилактические осмотры населения района с целью ранней диагностики новообразований кожи.

Консультативно-диагностическое отделение СПб ГБУЗ "Городской кожно-венерологический диспансер" (набережная реки Волковки, д.3, Литер Д) 23 мая выделит отдельные приёмы, записаться на которые можно по телефону: 8 800 2000 345.

Также 23 мая можно прийти в Городскую поликлинику №78. Запись по телефону (812) 246-80-78. А 24 мая – в Городскую поликлинику №56. Телефон для записи: (812) 246-46-77.

Фото: pexels