Профессия как пропуск в сердце: врачи и бизнесмены возглавили рейтинг привлекательности у петербурженок

Особое место занимают стоматологи.

Профессия мужчины по-прежнему остается одним из ключевых критериев, по которому женщины оценивают потенциального партнера. Согласно исследованию сервиса знакомств Mamba, первоначальное восприятие кавалера напрямую зависит от его рода деятельности для 80% респонденток. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Лидером рейтинга самых желанных женихов Петербурга стал врач – эту профессию выбрали 46% опрошенных. На втором месте с небольшим отставанием расположились бизнесмены (33%), а замыкают тройку лидеров стоматологи (24%). В пятерку также вошли юристы (23%) и инженеры (21%). Эти предпочтения подтверждаются и матримониальными планами: за врача хотели бы выйти замуж 42% женщин, за предпринимателя – 36%, а за инженера или строителя – 26%.

Существуют и профессии-"антигерои", которые вызывают настороженность. Абсолютными лидерами антирейтинга стали блогеры и геймеры (49%), за ними следуют охранники (44%) и коллекторы (34%). Также не пользуются популярностью криптотрейдеры, таксисты и бизнес-коучи.

Женщины объясняют свою симпатию к врачам вполне конкретными причинами: 60% связывают медицину с высоким IQ и глубокими знаниями, 39% ценят ответственность и желание помогать людям, 34% отмечают умение сохранять спокойствие в критических ситуациях. Каждая четвертая призналась во влиянии медицинских драм.

Особое место занимают стоматологи. Более половины петербурженок согласились бы на свидание с представителем этой профессии. Причины весьма практичны: 45% уверены, что красивые зубы никогда не помешают, 15% мечтают получить импланты в подарок, а 10% рассчитывают на идеальный прикус для всей семьи.

Несмотря на стереотипы, большинство женщин (66%) остаются реалистами и заявляют, что престижная профессия не заставит их закрывать глаза на недостатки характера. Однако треть опрошенных признались, что могут быть снисходительнее к "простому работяге", чем к представителю элиты.

Женщины трезво смотрят и на минусы медицинской карьеры. Главные опасения вызывает ненормированный график и ночные дежурства (34%), высокий уровень стресса и нехватка времени на семью. Кроме того, 29% боятся встретить циника, а 24% опасаются, что работа станет важнее личной жизни.

При этом при выборе партнера доход играет важную, но не главную роль. Для 43% важен хороший заработок, однако 66% достаточно, чтобы мужчина мог обеспечить базовый комфорт. Ключевыми факторами также являются любовь к своему делу (16%), стабильность (16%) и профессионализм (15%). При этом 28% женщин настораживает, если карьера для мужчины становится приоритетнее отношений.

Ранее петербурженки рассказали, что их раздражает в партнёрах.

Фото: Magnific (benzoix)