Более 33% петербуржцев вакцинировались от гриппа

Процедура доступна в поликлиниках, на предприятиях и в мобильных пунктах. Своевременная вакцинация позволяет избежать сезонной эпидемии гриппа и существенно уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

По данным Комитета по здравоохранению, предоставленным "Петербургскому дневнику", по состоянию на 10 октября вакцинацию прошли 1 847 271 человек. Вакцинация проводилась вакцинами, полученными по государственным контрактам, а также вакцинами, приобретенными на средства районных администраций и работодателей. Это составляет 53,6% от плана иммунизации и 33,0% от всего населения Петербурга.

Губернатор Александр Беглов отметил, что в городе сформирована обширная инфраструктура для проведения вакцинации от гриппа. Процедура доступна в поликлиниках, на предприятиях и в мобильных пунктах. Своевременная вакцинация позволяет избежать сезонной эпидемии гриппа и существенно уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

До конца текущего года в Петербурге планируется вакцинировать почти 3,5 млн человек.

Ранее мы сообщили о том, что в нескольких петербургских школах приостановлена учеба из-за ОРВИ.

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