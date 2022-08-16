В нескольких петербургских школах приостановлена учеба из-за ОРВИ

Учеба была приостановлена в 14 классах 8 школ и в 5 группах 4 детских садов.

Из-за увеличения числа случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в Санкт-Петербурге были временно закрыты несколько учебных заведений. Об этом стало известно 10 октября, согласно информации, предоставленной "Фонтанке" пресс-службой Комитета по образованию.

По данным на 9 октября, учеба была приостановлена в 14 классах 8 школ и в 5 группах 4 детских садов. Для сравнения, на 3 октября, учебный процесс был приостановлен в 14 классах 9 образовательных учреждений и в 4 группах 4 детских садов.

В Комитете подчеркнули, что подобные случаи являются типичными для осеннего периода.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")