В Петербурге выявили три притона с проститутками

Возбужденные ранее уголовные дела объединены в одно производство.

В прошлый четверг, 16 декабря, был задержан 60-летний мужчина, изобличенный в организации притона для оказания услуг сексуального характера в квартирах на Гражданском проспекте, Парашютной улице, в подвальном помещении на улице Маринеско. В притонах находились администраторы. Было возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией. Об этом стало известно Piter.tv.

В ходе проведения расследования, полицейские установили, что в прошлом году ранее задержанный организовал в Петербурге и возглавил устойчивую преступную группу с целью создания борделей и притонов. Установлены и участники ОПГ – 5 человек от 22 до 50 лет. Девушки работали администраторами в притонах, держали связь с клиентами, записывали их на посещение, оговаривали расценки услуг, контролировали деятельность проституток, передавали выручку руководителю ОПГ и содержали притоны. Мужчины работали охранниками в притонах и отвечали за безопасность персонала и сохранность имущества.

Ранее по данному факту было возбуждено 5 уголовных дел, сейчас их объединили в одно. Задержанным выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Отметим, что члены ОПГ были ранее судимы по разным статьям, например, за грабеж или хранение наркотиков.

В начале декабря на улица Савушкина выявили бордель и работающих в нем проституток.

Фото: Piter.tv