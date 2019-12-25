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В Петербурге выявили три притона с проститутками
Сегодня, 9:53
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В Петербурге выявили три притона с проститутками

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Возбужденные ранее уголовные дела объединены в одно производство.

В прошлый четверг, 16 декабря, был задержан 60-летний мужчина, изобличенный  в организации притона для оказания услуг сексуального характера в квартирах на Гражданском проспекте, Парашютной улице, в подвальном помещении на улице Маринеско. В притонах находились администраторы. Было возбуждено уголовное дело по статье об организации занятия проституцией.  Об этом стало известно Piter.tv.

В ходе проведения расследования, полицейские установили, что в прошлом году ранее задержанный организовал в Петербурге и возглавил устойчивую преступную группу с целью создания борделей и притонов. Установлены и участники ОПГ – 5 человек от 22 до 50 лет. Девушки работали администраторами в притонах, держали связь с клиентами, записывали их на посещение, оговаривали расценки услуг, контролировали деятельность проституток, передавали выручку руководителю ОПГ и содержали притоны. Мужчины работали охранниками в притонах и отвечали за безопасность персонала и сохранность имущества. 

Ранее по данному факту было возбуждено 5 уголовных дел, сейчас их объединили в одно. Задержанным выбрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

Отметим, что члены ОПГ были ранее судимы по разным статьям, например, за грабеж или хранение наркотиков.

В начале декабря на улица Савушкина выявили бордель и работающих в нем проституток.

Фото: Piter.tv

Теги: бордель в петербурге, петербург, преступная группировка, притон в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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