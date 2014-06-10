На улица Савушкина выявили бордель и работающих в нем проституток

Сотрудники ОИАЗ составили протоколы на трех девушек, оказывающих услуги, а также на петербурженку, выполняющую роль администратора.

Сотрудники ОАИАЗ УМВД России по Приморскому району Петербурга провели рейды, направленные на выявление борделя в доме №124к1 по улице Савушкина. В рамках проверки выявили лиц, оказывающих услуги сексуального характера за денежное вознаграждения. Сотрудники полиции составили административные протоколы по статье 6.11 КОАП РФ (Занятие проституцией). По статье грозит штраф до двух тысяч рублей.

Протоколы были составлены в отношении трех уроженок Узбекистана, Петербурга и Новосибирска. Также на месте была 36-летняя жительница Копорья, выполняющая роль администратора. На нее составили протокол по статье 6.12 КОАП РФ (Получение дохода от занятия проституцией, если этот доход связан с занятием другого лица проституцией). Собственника помещения пока не установили.

Полиция продолжает проверку.

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Фото: Piter.tv