Петербургские проститутки не станут требовать у клиентов QR-коды

Первыми просить коды у клиентов придумали сызранские "ночные бабочки".

Петербургские проститутки не станут требовать у своих клиентов QR-коды в отличие от сызранских "коллег". Как рассказало издание "МК в Питере", сызранские "ночные бабочки" задумались о своей эпидемиологической безопасности и соглашаются обслуживать только вакцинированных клиентов.

По словам петербургской работницы этой сферы, все они давно переболели ковидом, поэтому "ничего не боятся". Система QR-кодов в принципе не коснется проституции, поскольку эта деятельность уже лежит вне законной плоскости. С середины ноября коды требуют у всех петербуржцев на входе в культурные и развлекательные учреждения, фитнес-центры, бассейны, с декабря это же правило коснется общепита и магазинов с товарами непервой необходимости.

Ранее были названы районы Петербурга, в которых чаще всего ловили за занятием проституцией.

Фото: unsplash