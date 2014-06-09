Экс-главу турфирмы "Нева" простили за присвоение 380 млн рублей

В ходе судебных заседаний дело переквалифицировали на статью – "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", по которой уже истекли сроки давности.

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил производство по уголовному делу в отношении бывшего гендиректора турфирмы "Нева" Максима Пирогова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности сообщила объединённая пресс-служба городских судов Петербурга.

По версии следствия, с августа 2013 года по июль 2014 года обвиняемый получил от туристов более 380 млн рублей. Однако путёвки путешественники так и не увидели, деньги Максим Пирогов присвоил себе. Потерпевшими по делу были признаны 5347 человек. Также на тот момент турфирма имела долг в 795 млн рублей

Гендиректора туристической фирмы "Нева" Максима Пирогова задержали в ноябре 2014 года. Деятельность организации была приостановлена в июле 2014 года, а в январе 2015 года фирму признали банкротом. Фигурант свою вину не признал.

В ходе судебных заседаний дело переквалифицировали на статью – "Причинение имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием", по которой уже истекли сроки давности. Однако потерпевшие ещё могут взыскать ущерб в рамках гражданского судопроизводства.

Суд Петербурга ранее вынес приговор экс-руководителю проектов городского "Водоканала" Андрею Поздееву в рамках уголовного дело о мошенничестве в особо крупном размере. Обвиняемый получил четыре года и четыре месяца условно.

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