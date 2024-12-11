Приставы наладили быт соседей в коммуналке в Петроградском районе

Суд удовлетворил требования пожилого жителя района и установил правила пользования общими помещениями в коммунальной квартире.

В Петроградском районе урегулировали конфликт между соседями в коммунальной квартире: после применения принудительных мер коридор освободили от вещей должника, а его собак ограничили в перемещении по квартире, сообщили в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по Петербургу.

Как выяснилось, 69-летний пенсионер, являющийся владельцем двух из четырех комнат в коммуналке, подал иск в суд на своего 45-летнего соседа, который заполнил общий коридор своими личными вещами, а его собаки свободно передвигались по коридору и кухне.

Суд удовлетворил требования пожилого жителя района и установил правила пользования общими помещениями в коммунальной квартире. Должнику предписано убрать свои вещи из коридора и содержать животных в пределах своей комнаты. Тем не менее, мужчина не торопился выполнять судебное постановление.

Как подчеркивается, ускорить процесс помогла мера в виде исполнительного сбора в размере пяти тысяч рублей. Во время следующего визита судебный пристав констатировал, что решение суда выполнено.

Ранее мы сообщили о том, что петербурженка получила почти 258 тысяч рублей от ресторана из-за некачественной еды.

Фото: пресс-служба ГУФССП России по Петербургу