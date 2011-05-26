В Петербурге взыскано более 150 млн рублей с должников через ограничение водительских прав

На исполнении у приставов находилось около 2,7 тысяч исполнительных производств, по которым было введено временное ограничение на пользование специальным правом.

В 2024 году судебные приставы Санкт-Петербурга взыскали десятки миллионов рублей с должников, имеющих действующие водительские права. Основной категорией нарушителей стали неплательщики алиментов. Об этом рассказала пресс-служба ФССП по Петербургу.

На исполнении у приставов находилось около 2,7 тысяч исполнительных производств, по которым было введено временное ограничение на пользование специальным правом. Из них 2126 случаев касались должников по алиментам. Благодаря этой мере удалось взыскать почти 158 миллионов рублей, из которых более 153 миллионов рублей составили алиментные платежи в пользу несовершеннолетних детей.

На данный момент действует 2811 постановлений о временном ограничении специального права. Эта мера подразумевает приостановление права управления транспортным средством до полного погашения задолженности.

Ограничение применяется к должникам, которые не платят алименты, не возмещают вред здоровью, имущественный или моральный ущерб. Для введения такой меры сумма задолженности должна превышать 10 тысяч рублей.

Также петербуржцы в 2024 году заплатили почти 3 млн рублей за распитие алкоголя в общественных местах.

Фото: ФССП по Петербургу