Бастрыкин заинтересовался попыткой нападения на ребенка в лесу в Мурино

Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе расследования противоправных действий мигранта в отношении ребенка в Ленобласти. Об этом сообщили в ведомстве 2 сентября.

В Мурино приезжий приставал к девочке. По словам потерпевшей, мужчина стал удерживать ее самокат, а потом потащил в лесной массив. Намерения злоумышленника были пресечены женщиной, которая проходила мимо.

Следователи региона возбудили уголовное дело.

Глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СК РФ по Ленобласти Митяеву Д. Ю. представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Пресс-служба СК РФ

Фото: пресс-служба СК РФ