СНТ хотят разрешить присоединиться к муниципалитетам

Поправки предлагают внести в федеральное законодательство.

Депутаты Петербурга хотят разрешить садоводческим товариществам объединяться с муниципальными образованиями. Поправки они предложили внести в федеральный закон. Инициатива прошла первое чтение в городском парламенте 27 августа.

Авторы инициативы, Александр Рассудов и Денис Четырбок, отметили в пояснительной записке, что сейчас владельцы земельных участков в садоводческих некоммерческих товариществах находятся в неравном правовом положении с владельцами земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах. Муниципальные округа получают налоги от жителей СНТ, но расходуют эти средства на жителей муниципалитета.

Для объединения нужно будет, чтобы идею поддержали собственники участков.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что депутаты Петербурга могут разрешить использовать маткапитал на капитальный ремонт садового дома.

Фото: Piter.TV