11-летняя петербурженка присылала свои фото и видео в обнаженном виде незнакомцу

Его разыскивают полицейские.

В Невском районе Петербурга несовершеннолетняя отправляла незнакомцу интимные фотографии. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратился отец девочки. Он сообщил, что в период с 11 по 12 ноября его 11-летняя дочь познакомилась в Telegram с неизвестным по имени "Виктор Синичкин". По просьбе незнакомца девочка через приложение "Аватария" присылала ему свои фото и видео в обнаженном виде.

Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: В Никольском мужчина прижал к стене и трогал за интимные места 16-летнюю девушку.

Фото: Piter.tv