В Никольском мужчина прижал к стене и трогал за интимные места 16-летнюю девушку

Составлена ориентировка и направлена в подразделения.

В Тосненском районе Ленобласти разыскивается мужчина, который преследовал несовершеннолетнюю, а потом трогал её за интимные места. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась сестра пострадавшей. Она рассказала, что в городе Никольское в подъезде дома по Советскому проспекту "неизвестный нерусский мужчина" преследовал её 16-летнюю сестру, а потом прижал к стене и трогал за интимные места.

Составлена ориентировка и направлена в подразделения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге отец подозревается в сексуальном насилии в отношении 10-летней дочери.

Фото: Piter.tv