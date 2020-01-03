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В Никольском мужчина прижал к стене и трогал за интимные места 16-летнюю девушку
Сегодня, 8:31
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Никольском мужчина прижал к стене и трогал за интимные места 16-летнюю девушку

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Составлена ориентировка и направлена в подразделения.

В Тосненском районе Ленобласти разыскивается мужчина, который преследовал несовершеннолетнюю, а потом трогал её за интимные места. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась сестра пострадавшей. Она рассказала, что в городе Никольское в подъезде дома по Советскому проспекту "неизвестный нерусский мужчина" преследовал её 16-летнюю сестру, а потом прижал к стене и трогал за интимные места.

Составлена ориентировка и направлена в подразделения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также в Петербурге отец подозревается в сексуальном насилии в отношении 10-летней дочери.

Фото: Piter.tv

Теги: насилие, никольское, подростки
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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