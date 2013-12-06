В Петербурге отец подозревается в сексуальном насилии в отношении 10-летней дочери

Меры к розыску и задержанию мужчины приняты.

В Красносельском районе Петербурга женщина обвинила бывшего мужа в сексуальном насилии в отношении их общей дочери. Об этом стало известно Piter.tv

По словам 39-летней петербурженки, 12 ноября в период с 00:00 до 02:00 по месту своего нового места жительства в ЖК "Солнечный город" её бывший 46-летний муж совершил насильственные действия сексуального характера в отношении общей 10-летней. Девочка находилась в гостях у отца.

Меры к розыску и задержанию мужчины приняты. Проводится проверка.

Ранее учительницу из Ленобласти задержали по делу о совращении сына.

Фото: Piter.TV