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Учительницу из Ленобласти задержали по делу о совращении сына
Сегодня, 10:22
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Учительницу из Ленобласти задержали по делу о совращении сына

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Во время обыска в доме подозреваемой нашли фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием и других малолетних детей.

Полицейские задержали в Волхове по делу о насильственных действиях сексуального характера 34-летнюю учительницу.

По данным "Фонтанки", преподаватель по истории и географии в течение года развращала сына-подростка. Первый эпизод, по предварительной информации, произошел, когда мальчику было шесть лет. Женщина заставляла раздеваться сына, трогала и целовала его в неположенных местах.

Во время обыска в доме подозреваемой нашли фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием и других малолетних детей. Женщина задержана, расследование продолжается.

Ранее педагогу из Пушкина дали три года колонии за коллекцию детского порно.

Фото: Piter.TV

Теги: дети, насилие, порно
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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