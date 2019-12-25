Учительницу из Ленобласти задержали по делу о совращении сына

Во время обыска в доме подозреваемой нашли фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием и других малолетних детей.

Полицейские задержали в Волхове по делу о насильственных действиях сексуального характера 34-летнюю учительницу.

По данным "Фонтанки", преподаватель по истории и географии в течение года развращала сына-подростка. Первый эпизод, по предварительной информации, произошел, когда мальчику было шесть лет. Женщина заставляла раздеваться сына, трогала и целовала его в неположенных местах.

Во время обыска в доме подозреваемой нашли фото- и видеоматериалы порнографического характера с участием и других малолетних детей. Женщина задержана, расследование продолжается.

Ранее педагогу из Пушкина дали три года колонии за коллекцию детского порно.

Фото: Piter.TV