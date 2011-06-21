Природоохранный флот Петербурга приступил к уборке водоемов

В этом году программа очистки охватывает рекордные 367 объектов.

С началом навигационного сезона природоохранный флот Санкт-Петербурга перешел на летний режим работы, сосредоточившись на поддержании чистоты городских водоемов. В этом году программа очистки охватывает рекордные 367 объектов.

Губернатор Александр Беглов сообщил, что суда СПб ГБУ "Экострой" вскоре приступят к уборке акваторий исторического центра города. Продолжатся работы по расчистке дна реки Новая, стартовавшие в 2022 году, где уже очищено более 3 тысяч метров русла. Основные водные артерии, такие как Нева, Фонтанка, Мойка и канал Грибоедова, обслуживаются круглый год. В 2024 году усилиями природоохранного флота было собрано более 2000 кубометров мусора с водной поверхности.

Губернатор также упомянул о введении в строй в прошлом году нового катера-нефтесборщика "Дмитрий Голубев" с современным оборудованием и строительстве многоцелевого ледокола "Нарвская застава", который станет ведущим кораблем природоохранного флота.

Ранее мы сообщили о том, что Разумишкин проверил качество уборки Петроградской стороны.

Фото: Правительство Петербурга