Разумишкин проверил качество уборки Петроградской стороны

Вице-губернатор акцентировал внимание на необходимости улучшения состояния ограждений парка, подчеркнув, что эта задача требует комплексного подхода.

Вечером во вторник, 8 апреля, вице-губернатор Петербурга Евгений Разумишкин провёл инспекционную проверку состояния уборки территории Петроградской стороны. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

В ходе проверки Разумишкина сопровождали временно исполняющий обязанности главы района Александр Петухов и председатель Комитета по благоустройству Сергей Петриченко. Согласно заявлению вице-губернатора, для дорожных работ привлекалось более 700 единиц специализированной техники и около 1000 человек, занятых ручной работой. В парковых зонах и скверах трудилось примерно 250 рабочих и использовалась 970 единиц техники.

Особое внимание уделялось деятельности садово-паркового предприятия "Центральное", которое занимается поддержанием чистоты в Александровском парке. Там в работах участвовали около 10 сотрудников и семь единиц техники. Разумишкин распорядился увеличить интенсивность работ и задействовать дополнительные ресурсы, выявив некоторые недостатки в процессе уборки.

Вице-губернатор акцентировал внимание на необходимости улучшения состояния ограждений парка, подчеркнув, что эта задача требует комплексного подхода. Для решения проблемы он инициировал проведение инвентаризации и разработку новой схемы установки ограждений, включая определение типов конструкций и согласование их с Комитетом по градостроительству и архитектуре (КГА), особенно для центральных районов города.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские коммунальщики перешли на летний режим работы.

Фото: Telegram / Разумишкин