Петербургские коммунальщики переходят на летний режим работы

В процессе задействованы 1246 единиц уборочной техники и более 9 тысяч работников коммунальных служб.

Коммунальные службы Петербурга готовятся к переходу на летний режим работы и начинают подготовку уборочной техники. На автомобили устанавливаются системы для полива и мытья дорог, а также щетки для повседневной уборки, сообщает пресс-служба Жилищного комитета города.

С 1 апреля коммунальные службы начали проводить комплексные работы в полном объеме: в течение месяца планируется очистить 54 миллиона квадратных метров внутридворовых территорий. В процессе задействованы 1246 единиц уборочной техники и более 9 тысяч работников коммунальных служб.

Специалисты занимаются очисткой внутридворовых проездов и пешеходных зон от мусора и пыли, мытьем асфальта специальными средствами, а также приведением в порядок детских и спортивных площадок. До 1 мая планируется промыть дворовые территории и внутренние проезды в 2063 городских кварталах.

Ранее Жилищный комитет Петербурга рассказал, как получить помощь в расселении коммуналки.

Фото: Telegram / Жилищный комитет Санкт-Петербурга