Жилищный комитет Петербурга рассказал, как получить помощь в расселении коммуналки

Стоит учитывать, что расселение коммунальных квартир происходит исключительно по инициативе самих жильцов.

Жители коммунальных квартир в Петербурге, которые попали в перечень подлежащих расселению, имеют возможность получить социальные выплаты на покупку или строительство жилья. Главное требование — стоять на учёте нуждающихся в жилье.

Чтобы включить свою квартиру в такой перечень, нужно обратиться в районную администрацию по месту расположения квартиры. Заявление должны подать все владельцы (арендаторы) и члены их семей, живущие в этой квартире. Стоит учитывать, что расселение коммунальных квартир происходит исключительно по инициативе самих жильцов. Подробнее узнать о социальных выплатах можно в "Горжилобмене", который подчиняется Жилищному комитету, по адресу: улица Бронницкая, дом 32, телефон: 576-00-00.

С 2008 года в Санкт-Петербурге было расселено около 58 тысяч коммунальных квартир, что помогло улучшить жилищные условия для почти 136 тысяч семей. Только начиная с 2020 года расселены около 9400 коммуналок, благодаря чему улучшено жильё для приблизительно 24900 семей. Бюджет Петербурга на 2025–2027 годы выделяет около 5,6 миллиарда рублей на расселение коммунальных квартир, что даст возможность расселить около 6000 квартир и повысить качество жизни для примерно 12000 семей.

Ранее мы сообщили о том, что в 2025 году в Петербурге отремонтируют более 500 крыш.

Фото: Piter.TV