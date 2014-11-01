На Большом проспекте Васильевского острова приостановят движение троллейбусов

Транспортные средства проследуют через Биржевой мост, Тучков мост и Малый проспект Васильевского острова.

С 5:30 утра 8 сентября в Санкт-Петербурге временно прекратится движение троллейбусов на Большом проспекте Васильевского острова, от Первой линии до пересечения с улицей Весельная, в связи с проведением ремонтных работ на инженерных сетях. Данная информация предоставлена СПб ГУП "Горэлектротранс", пишет "Петербургский дневник".

Пока продолжаются ремонтные мероприятия, маршруты троллейбусов №10 и №11 изменяются: транспортные средства проследуют через Биржевой мост, Тучков мост и Малый проспект Васильевского острова.

