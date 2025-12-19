На площади Стачек временно приостановят движение трамваев 27 января

Это ограничение вводится специально для проведения торжественного траурного мероприятия, приуроченного к 82-летиюполной победы над фашистской блокадой Ленинграда.

В связи с 82-летием полной победы над фашистской блокадой Ленинграда в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. в Петербурге временно ограничат трамвайное движение. Как проинформировала пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс", с 12:00 до 13:15 часов 27 января на площади Стачек не будет осуществляться движение трамваев.

Это ограничение вводится специально для проведения торжественного траурного мероприятия, приуроченного к важной исторической дате.

За указанный временной промежуток маршруты трамвая № 16 будут функционировать в обычном режиме от конечного пункта "Улица Самойлова" до конечной остановки "Площадь Тургенева".

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" (носит иллюстративный характер)