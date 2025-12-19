Движение троллейбуса №41 возобновят после завершения работ на Петергофском шоссе

Пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс" объявила о восстановлении движения маршрута троллейбуса №41 утром 26 января в связи с завершением строительных работ на коммуникациях по нечетной стороне Петергофского шоссе. На это обратил внимание "Вечерний Санкт-Петербург".
Транспорт начнёт функционировать с 5:00 и проследует по маршруту: остановка "ул. Васи Алексеева", далее — проспект Стачек, Комсомольская площадь, снова проспект Стачек, улица Зенитчиков, проспект Маршала Жукова, Ленинский проспект, проспект Героев, улица Адмирала Трибуца, Петергофское шоссе.
Обратное направление предполагает проезд по улицам Адмирала Черокова и проспекту Героев до конечной остановки "ул. Адмирала Черокова".
Ранее мы сообщили о том, что движение троллейбусов по Гражданскому проспекту возобновлено.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)
