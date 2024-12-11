В Петербурге более чем у 900 таксистов приостановили разрешения на осуществление перевозок

Список нарушителей доступен на сайте городского комитета по транспорту.

В Петербурге более чем у 900 перевозчиков с 14 января приостановлены разрешения на осуществление перевозок пассажиров легковым такси. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту.

В ведомстве напомнили, что с 1 сентября прошлого года вступили в силу изменения в Федеральный закон о такси, в соответствии с которым в реестр перевозчиков подлежат включению сведения о договоре обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров. Те, кому выдали разрешение до вступления в силу изменений, должны были направить уведомление о внесении изменений в реестр перевозчиков с отражением информации о заключенном договоре до 31 октября 2024 года. Свыше 900 таксистов не сделали этого.

Перечень нарушителей разместили на сайте комитета в разделе "Перевозки пассажиров и багажа легковым такси".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге в прошлом году проверили более 10 тыс. таксистов.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)