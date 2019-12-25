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Станцию метро "Приморская" закрывали на вход
Сегодня, 9:53
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Станцию метро "Приморская" закрывали на вход

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В эскалаторе застрял посторонний предмет.

Станцию метро "Приморская" закрыли на вход в 09:47. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба городской подземки.

Причина заключается в том, что в гребенку эскалатора попал посторонний предмет. 

UPD. В 09:53 от постороннего предмета избавились. Станция работает в обычном режиме. 

Ранее стало известно о том, что реконструкцию "Чернышевской" планируют начать летом 2022 года. Станцию приспособят для пользования маломобильными гражданами, а также заменят три эскалатора на четыре.

Фото: Piter.tv

Теги: метро, приморская, эскалатор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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