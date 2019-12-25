Станцию метро "Приморская" закрывали на вход

В эскалаторе застрял посторонний предмет.

Станцию метро "Приморская" закрыли на вход в 09:47. Об этом 14 июня сообщила пресс-служба городской подземки.

Причина заключается в том, что в гребенку эскалатора попал посторонний предмет.

UPD. В 09:53 от постороннего предмета избавились. Станция работает в обычном режиме.

Ранее стало известно о том, что реконструкцию "Чернышевской" планируют начать летом 2022 года. Станцию приспособят для пользования маломобильными гражданами, а также заменят три эскалатора на четыре.

Фото: Piter.tv