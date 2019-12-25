В Сестрорецке умерла 3-летняя девочка после отказа родителей госпитализировать её

Ребёнку стало плохо в детском садике.

В Курортном районе Петербурга трехлетняя девочка умерла дома после отказа родителей госпитализировать её. Об этом Piter.tv стало известно от источника в правоохранительных органах.

В полицию обратился фельдшер скорой, который в квартире на Приморском шоссе констатировал смерть 3-летней девочки. По предварительной информации, 23 ноября ребёнок находился в детском саду, во второй половине дня у неё заболел живот и начало тошнить. Около 17:00 после осмотра врачом детского сада девочку забрал отец. По дороге домой стало хуже, была вызвана скорая, врачи предложили госпитализацию. Родители написали отказ от госпитализации, решив понаблюдать за самочувствием дочери дома. Около 19:00 состояние снова ухудшилось, в 19:24 была вызвана бригада реанимации, которая после оказания реанимационных действий, констатировала смерть несовершеннолетней.

Труп направлен в морг для установления причины смерти. Возбуждено уголовное дело "Причинение смерти по неосторожности".

На выходных на Гражданском проспекте 9-летняя девочка попала под машину.

Фото: Piter.tv