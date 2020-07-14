На Гражданском проспекте 9-летняя девочка попала под машину

Школьница выходила из трамвая, когда на нее наехала иномарка.

Ученица третьего класса из Петербурга попала под колеса легковушки в пятницу, 19 ноября. Девочка отделалась переломом правой стопы. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

Накануне на Гражданском проспекте у дома № 43 произошло ДТП c участием ребенка. Выходившая из трамвая 9-летняя девочка попала под машину. За рулем иномарки находился 48-летний мужчина.

Медики госпитализировали ребенка в больницу в состоянии средней степени тяжести. У нее обнаружили перелом правой стопы.

На данный момент устанавливаются обстоятельства аварии. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка пять человек оказались под колесами иномарки.

Фото: Piter.tv