На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка пять человек оказались под колесами иномарки

Один из пострадавших попал в реанимацию в состоянии комы. У других диагностировали многочисленные переломы.

Утром в субботу, 20 ноября, в Центральном районе Петербурга произошла страшная авария. Под колесами иномарки оказались сразу пять человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.

На перекрестке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка легковушка снесла пешеходов. В результате случившегося один из пострадавших попал в реанимацию в состоянии комы. Другие же оказались в больнице с многочисленными переломами, ушибами и отеками.

Подробности аварии уточняются. Выясняются обстоятельства случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на площади Восстания столкнулись каршеринг Renault и Nissan.

Фото: Telegram, Мегаполис