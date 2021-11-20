На пересечении Лиговского проспекта и Кузнечного переулка пять человек оказались под колесами иномарки

Утром в субботу, 20 ноября, в Центральном районе Петербурга произошла страшная авария. Под колесами иномарки оказались сразу пять человек. Об этом Piter.tv сообщил источник в экстренных службах.
На перекрестке Лиговского проспекта и Кузнечного переулка легковушка снесла пешеходов. В результате случившегося один из пострадавших попал в реанимацию в состоянии комы. Другие же оказались в больнице с многочисленными переломами, ушибами и отеками.
Подробности аварии уточняются. Выясняются обстоятельства случившегося.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на площади Восстания столкнулись каршеринг Renault и Nissan.
Фото: Telegram, Мегаполис
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